Nieuw op Netflix, Amazon en Pathé Thuis de komende week (week 22 – 2022)

We beginnen de maand juni met een vers overzicht van de nieuwste films en series op je favoriete streamingsdiensten. Dit vind je nieuw in week 22 van 2022 op Netflix, Pathé Thuis en Disney+.

Netflix

Borgen (seizoen 4)

Het vierde seizoen van Borgen staat vanaf donderdag 2 juni voor je klaar op Netflix. De 40-jarige politiek leidster Birgitte Nyborg behaalt met haar idealisme en grote inzet een verpletterende overwinning voor haar partij en staat dan voor de grootste uitdaging van haar leven: hoe kan ze de nieuw gewonnen zetels het best gebruiken en hoe ver is ze bereid te gaan om zoveel mogelijk invloed te verwerven.

Surviving Summer (seizoen 1)

De opstandige tiener Summer Torres uit Brooklyn, New York gaat bij vrienden van haar familie wonen in het piepkleine stadje Shorehaven aan de Great Ocean Road in Victoria, Australië. Ondanks haar inspanningen wordt Summer verliefd op het stadje, de mensen en de branding.

Mr. Good: Cop or Crook?

In deze meeslepende docuserie, wanneer de topagent van Noorwegen wordt verdacht van drugshandel, moeten de onderzoekers zich afvragen: Is hij een goede agent of een grote crimineel?

Disney+

Hollywood Stargirl

Wanneer Stargirl’s moeder wordt ingehuurd als kostuumontwerpster voor een film, verhuizen ze naar L.A., waar Stargirl al snel betrokken raakt bij een eclectische verzameling personages.

Pathé Thuis

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Professor Albus Perkamentus weet dat de machtige, duistere tovenaar Gellert Grindelwald de controle over de tovenaarswereld wil overnemen. Omdat hij hem niet alleen kan tegenhouden, vertrouwt hij magizoologist Newt Scamander toe om een onverschrokken team tovenaars en heksen te leiden. Al snel stuiten ze op een reeks oude en nieuwe beesten als ze het opnemen tegen Grindelwalds groeiende legioen volgelingen.

The Man with the Answers

Ex-kampioenschapsduiker Victoras slijt zijn dagen aan de Griekse kust, zwoegend in een fabriek met alleen zijn dromen, medailles en grootmoeder als gezelschap. Wanneer een telefoontje hem naar Duitsland roept, is een eenvoudige road trip het antwoord – dat is totdat hij het pad kruist van de knappe Mathias – een vrijgevochten lifter die Victoras verleidt om de weg te nemen die niet genomen is.

Amazon Prime Video

No Time to Die

Bond heeft de actieve dienst verlaten en geniet van een rustig leven in Jamaica. Zijn rust is van korte duur als zijn oude vriend Felix Leiter van de CIA opduikt en om hulp vraagt. De missie om een ontvoerde wetenschapper te redden blijkt veel verraderlijker dan verwacht, en leidt Bond op het spoor van een mysterieuze schurk gewapend met gevaarlijke nieuwe technologie.

The Boys (seizoen 3)

Een groep burgerwachten, informeel bekend onder de naam “The Boys”, probeert corrupte superhelden te verslaan, met niets meer dan een flinke portie werklust en de bereidheid om smerig werk op te knappen.