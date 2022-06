Nieuw op Netflix, Amazon en Disney+ de komende week (week 24 – 2022)

Ga er even lekker voor zitten want we hebben weer de nieuwste films en series op je favoriete streamingsdiensten op een rij gezet. Dit vind je nieuw in week 24 van 2022 op Netflix, Amazon, Pathé Thuis en Disney+.

Netflix

You Don’t Know Me (seizoen 1)

Beschuldigd van moord, zou Hero geen schijn van kans hebben in de rechtbank. Hij zweert dat hij onschuldig is. Maar uiteindelijk gaat het hierom: geloof jij hem?

Kärlek & Anarki (seizoen 2)

Zweedse komedie waar in een getrouwde consultant en een jonge IT-technicus beginnen een flirterig spel dat de maatschappelijke normen op de proef stelt – en hen ertoe brengt hun hele leven opnieuw te evalueren.

Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet

Samenzwering. Fraude. Geweldpleging. Moord. Wat virtueel begint, kan maar al te snel echt worden – en wanneer het web wereldwijd is, zijn de gevolgen dat ook.

She (seizoen 2)

Een undercover opdracht om een drugsbende te ontmaskeren wordt voor een timide politieagente in Mumbai de weg naar emancipatie als ze zich realiseert wat het potentieel is van haar sluimerende seksualiteit.

Amazon Prime Video

The Summer I Turned Pretty (seizoen 1)

Elke zomer gaan Belly en haar familie naar het strandhuis van de Fishers in Cousins. Elke zomer is hetzelfde totdat Belly zestien wordt. Relaties worden op de proef gesteld, pijnlijke waarheden worden onthuld, en Belly zal voor altijd veranderd zijn.

Disney+

Family Reboot (seizoen 1)

Echte gezinnen nemen een volledige week weg van hun drukke schema’s om op reis te gaan en hun familiebanden weer aan te halen.

Love, Victor (seizoen 3)

Dit seizoen gaat Victor op een reis van zelfontdekking – niet alleen beslissen met wie hij wil zijn, maar meer in het algemeen, wie hij wil zijn. Met hun plannen voor na de middelbare school in het verschiet, worden Victor en zijn vrienden geconfronteerd met een nieuwe reeks problemen die ze moeten oplossen om de beste keuzes voor hun toekomst te maken.

Pathé Thuis

Flee

Amin blikt terug op zijn verleden als kindvluchteling uit Afghanistan en worstelt met een geheim dat hij 20 jaar verborgen heeft gehouden. Een spannende documentaire gemaakt met een mix van animatie en archiefmateriaal vertelt een immens krachtig verhaal van een homoseksuele Afghaanse overlevende en zijn behoefte om zijn verleden onder ogen te zien om echt een toekomst te hebben. Amin kwam als niet-begeleide minderjarige vanuit Afghanistan naar Denemarken.