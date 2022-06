Zet de popcorn maar klaar voor een nieuwe film, serie of documentaire want er zijn de komende week weer nieuwe titels te vinden op de streamingsdiensten! Deze films en series vind je vanaf week 26 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+, HBO Max en Pathé Thuis.



Netflix

Pirate Gold of Adak Island (seizoen 1)

Een bijzonder getalenteerd team reist af naar een afgelegen eiland in de uitgestrekte wildernis van Alaska. Daar gaat het team op zoek naar een eeuwenoude piratenschat die miljoenen waard zou zijn.

Beauty

Een jonge zangeres staat aan de vooravond van een veelbelovende carrière en wordt verscheurd tussen haar dominante familie, de druk van de industrie en haar liefde voor haar vriendin.

Bastard!! -Heavy Metal, Dark Fantasy (seizoen 1)

Wanneer kwade krachten Anthrasax, de God der Vernietiging, dreigen te doen herrijzen, roept het koninkrijk Meta-llicana de hulp in van een wispelturige duistere tovenaar.

Conor McGregor: Notorious

Conor McGregor is de grootste ster in de geschiedenis van de Mixed Martial Arts. Gefilmd in de loop van 4 jaar, Notorious is het exclusieve, all-access verslag van Conor’s razendsnelle opkomst van het aanvragen van een uitkering en het leven in de logeerkamer van zijn ouders in Dublin tot het opeisen van meerdere kampioenschappen UFC gordels en zeven cijferige salaris in Las Vegas.

Disney+

Only Murders in the Building (seizoen 2)

Drie vreemden die een obsessie delen voor waargebeurde misdaad, raken er plots in verwikkeld. Na de schokkende dood van Arconia bestuursvoorzitter Bunny Folger, doen Charles, Oliver & Mabel alles om haar moordenaar te ontmaskeren. Het trio wordt publiekelijk betrokken bij de moord op Bunny, zijn het onderwerp van een concurrerende podcast, en ze krijgen te maken met een stel New Yorkse buren die allemaal denken dat ze een moord hebben gepleegd.

Baymax! (seizoen 1)

Keer terug naar de fantastische stad San Fransokyo waar de sympathieke, opblaasbare, onnavolgbare zorgrobot Baymax gaat doen waarvoor hij geprogrammeerd is: anderen helpen.

The Princess

Een mooie, wilskrachtige jonge royal weigert te trouwen met de wrede sociopaat met wie ze verloofd is en wordt ontvoerd en opgesloten in een afgelegen toren van haar vaders kasteel. De minachtende, wraakzuchtige minnaar wil haar vaders troon innemen en de prinses moet haar familie beschermen en het koninkrijk redden.

Pathé Thuis

Redeeming Love

Een hervertelling van het bijbelse boek Hosea tegen de achtergrond van de Californische goudkoorts van 1850.

Finding You

Finley, een getalenteerde aspirant-violiste, ontmoet Beckett, een beroemde jonge filmster, op weg naar haar college semester abroad programma in een klein kustdorpje in Ierland. Er ontstaat een onverwachte romance als de hartenbreker Beckett de gespannen Finley leidt op een avontuurlijke ontdekkingstocht, en ze moedigt hem aan om zijn toekomst in eigen handen te nemen, totdat de druk van zijn sterrendom hem in de weg staat.

Amazon Prime Video

The Terminal List (seizoen 1)

Navy SEAL Commandant James Reece wendt zich tot wraak als hij de mysterieuze krachten achter de moord op zijn hele peloton onderzoekt. Bevrijd van de militaire commandostructuur, past Reece de lessen toe die hij heeft geleerd van bijna twee decennia oorlogsvoering om jacht te maken op de verantwoordelijken.

HBO Max

The Lego Movie 2

Het is vijf jaar geleden sinds alles geweldig was en de burgers worden geconfronteerd met een enorme nieuwe dreiging: Duplo indringers uit de ruimte, die alles sneller vernielen dan ze kunnen heropbouwen.

Westworld (seizoen 4)

Een duistere odyssee over de dageraad van het kunstmatige bewustzijn en de evolutie van de zonde. Het verhaal speelt zich af op het kruispunt van de nabije toekomst en het herverbeelde verleden en verkent een wereld waarin elke menselijke lust, hoe nobel of verdorven ook, kan worden bevredigd.