Ook deze komende week kan je weer kijken naar een nieuwe film, serie of documentaire op de streamingsdiensten! Deze films en series vind je vanaf week 27 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

Hello, Goodbye and Everything in Between

Clare en Aidan, die een pact hadden gesloten dat ze voor de universiteit uit elkaar zouden gaan, zien zichzelf op hun laatste avond als koppel terug in de tijd van hun relatie. De epische date leidt hen naar bekende punten, onverwachte plaatsen en doet hen afvragen of middelbare schoolliefde bedoeld is om te blijven duren.

Control Z (seizoen 3)

Wanneer een hacker geheimen van leerlingen begint vrij te geven aan de hele middelbare school, probeert de sociaal geïsoleerde maar oplettende Sofía zijn identiteit te achterhalen.

Incantation

Ruo-nan had 6 jaar geleden per ongeluk het religieuze taboe doorbroken. Daardoor stierven haar vriend en familie zonder reden. Ze ging door een donkere periode van bijgeloof, en ze verborg deze geheimen en pijn voor mensen, ze gaf zelfs haar pasgeboren kind weg aan andere familie. Ze begint alles op te schrijven over de vloek en probeert een manier te vinden om haar kind te redden.

The Sea Beast

Het leven van een legendarische zeemonsterjager komt op zijn kop te staan als een jong meisje op zijn schip aan boord verdwijnt.

Disney+

Only Murders in the Building (seizoen 2)

Drie vreemden die een obsessie delen voor waargebeurde misdaad, raken er plots in verwikkeld. Na de schokkende dood van Arconia bestuursvoorzitter Bunny Folger, doen Charles, Oliver & Mabel alles om haar moordenaar te ontmaskeren. Het trio wordt publiekelijk betrokken bij de moord op Bunny, zijn het onderwerp van een concurrerende podcast, en ze krijgen te maken met een stel New Yorkse buren die allemaal denken dat ze een moord hebben gepleegd.

Pathé Thuis

Dog

Een ranger en zijn hond maken een road trip langs de Pacific Coast Highway om de begrafenis van een vriend bij te wonen.

The Good Neighbor

Een nachtmerrie-achtige avond ontvouwt zich voor David, een voormalig New York Times journalist, wanneer hij en zijn vreemde nieuwe buurman Robert, per ongeluk een meisje op haar fiets aanrijden. David is gedesoriënteerd en laat zich door Robert overtuigen om te vluchten en het meisje voor dood achter te laten, om zo zijn carrière te beschermen.

Amazon Prime Video

Last Night in Soho

Een jong meisje, gepassioneerd door modeontwerp, is op mysterieuze wijze in staat de jaren zestig binnen te treden waar ze haar idool ontmoet, een oogverblindende wannabe-zangeres. Maar het Londen van de jaren ’60 is niet wat het lijkt, en de tijd lijkt in duistere omstandigheden te vallen.

HBO Max

Years and Years (seizoen 1)

Terwijl Groot-Brittannië wordt opgeschrikt door onstabiele politieke, economische en technologische ontwikkelingen, komen de leden van de familie Lyons samen op een cruciale avond in 2019. In de daaropvolgende 15 jaar worden de wendingen in hun dagelijks leven verkend en komen we erachter of deze gewone familie de wereld zou kunnen veranderen.

Westworld (seizoen 4)

Een duistere odyssee over de dageraad van het kunstmatige bewustzijn en de evolutie van de zonde. Het verhaal speelt zich af op het kruispunt van de nabije toekomst en het herverbeelde verleden en verkent een wereld waarin elke menselijke lust, hoe nobel of verdorven ook, kan worden bevredigd.