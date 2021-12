Videoland gaat prijzen voor Plus- en Premium-abonnement verhogen

Klanten van streamingdienst Videoland krijgen vanaf 2022 te maken met hogere prijzen. De hogere prijzen zouden nodig zijn om klanten van nog betere en nieuwere content te kunnen voorzien.

Prijsverhoging bij Videoland

Ben je abonnee van streamingdienst Videoland, dan krijg je te maken met een prijsverhoging van je abonnement. Dit geldt niet voor het Basis abonnement, maar wel voor degenen die hebben gekozen voor een Plus- of Premium-abonnement. Videoland laat weten dat de prijsverhoging nodig is om klanten ‘nog meer exclusieve series, films en docu’s aan te bieden’. Het is niet de enige streamingdienst die zijn prijzen verhoogd; enkele maanden geleden kwam Netflix met een prijsverhoging.

De hogere prijzen gelden vanaf 18 januari 2022. De Plus- en Premium-abonnementen stijgen elk met 1,00 euro per maand. Voor het Basis-abonnement blijft de maandprijs gelijk op 4,99 euro. Voor het Plus-abonnement betekent dit dat de prijs uitkomt op 8,99 euro per maand, terwijl dat eerst 7,99 euro was. Videoland Premium gaat van 9,99 euro naar 10,99 euro per maand.