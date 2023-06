WhatsApp krijgt nieuwe zwevende actieknop

Een nieuwe knop gaat toegevoegd worden aan WhatsApp. Het is het volgende object dat volgens het Material Design 3 ontwerp aangepakt wordt. Het gaat om de zwevende actieknop op het startscherm van de applicatie.

Nieuwe actieknop voor WhatsApp

De ontwikkelaars van WhatsApp hebben de uitrol van functies in een stroomversnelling zitten. Zo werkt de berichtendienst aan WhatsApp kanalen en kun je nu berichten bewerken. In de afgelopen weken zijn er ook de nodige berichten verschenen over andere nieuwe functies. We schreven onlangs over de eerste Material Design 3 elementen in de chat-app, en nu wordt aan de volgende verbetering gewerkt.

Deze verbetering heeft betrekking op de zwevende actieknop. Deze knop vind je terug in het chatoverzicht van WhatsApp, waarmee je direct een nieuw bericht kunt opstellen. Ook deze actieknop zal in Material Design 3 gegoten worden. Deze wordt in plaats van rond, vierkant met afgeronde hoeken. Verder lijkt het berichticoontje niet langer meer wit, maar zwart. Verder zal de knop ook in andere tabbladen vervangen worden, zoals bij de oproepen.

Op dit moment gaat het om bezigheden in de ontwikkelingen van WhatsApp en is deze nog niet beschikbaar.