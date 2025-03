Google Translate wordt nog beter met grote AI-update

Een grote AI-update is onderweg voor Google Translate. Door deze verbeteringen moeten vertalingen nog beter worden, waarbij ook naar andere aspecten gekeken kan worden. De vertaaldienst krijgt de nieuwe functies binnenkort.

Grote AI-update voor Translate

Google Translate is een veelgebruikte dienst om aan de slag te gaan met vertalingen. Een aankomende update moet de dienst nog beter maken. Hiervoor maakt de dienst gebruik van AI, ofwel kunstmatige intelligentie. Specifiek gaat het om verfijningen, waardoor vertalingen flexibeler worden. Gebruikers kunnen de toon en stijl aanpassen, de tekst vereenvoudigen of regionale varianten instellen.

Zodra een vertaling is gegenereerd, verschijnt de knop ‘Vraag een vervolg’. Met deze optie kan de gebruiker een alternatieve vertaling opvragen als de oorspronkelijke vertaling niet volledig naar wens is. Zo kun je als gebruiker een tekst extra grappig laten klinken als een technische nerd, zo is in een demonstratie te zien.

De verwachting is dat de functionaliteit op termijn breed beschikbaar komt.