Google Translate voegt 110 nieuwe talen toe: onder andere Limburgs en Papiaments

Nieuwe talen zijn toegevoegd aan de taaldatabase van Google Translate. Vanaf nu kan de app overweg met bijvoorbeeld Limburgs en Papiaments. Het is een welkome toevoeging voor de vertaaldienst. Eerder werd de Friese taal al ondersteund.

Google Translate spreekt Limburgs

Goed nieuws voor Limburgse sprekers: Google Translate heeft een update gekregen met 110 nieuwe talen, waaronder Limburgs en Papiaments. Hierdoor kunnen miljoenen mensen wereldwijd nu communiceren in hun eigen taal. Google voegde eerder al de Friese taal toe aan de vertaaldienst.

De toevoeging van Limburgs helpt bij het behoud van de taal. Door Limburgs op een wereldwijd vertaalplatform als Google Translate beschikbaar te maken, wordt het makkelijker om de taal te leren en te gebruiken.

Deze update is mogelijk gemaakt door het PaLM 2-taalmodel van Google AI, dat getraind is op een grote hoeveelheid tekst en code. Hierdoor kan Google Translate nu ook minder bekende talen vertalen. Naast Limburgs zijn ook talen zoals Kantonees, Manx en Punjabi toegevoegd. Een taal die veel op Aruba, Bonaire en Curaçao wordt gesproken; Papiaments, is nu ook in Google Translate te vinden. Google Translate ondersteunt nu in totaal 243 talen.