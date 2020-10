Cheqi app: makkelijk geld overmaken zonder rekeningnummer

Cheqi is een recent uitgebrachte app van Nederlandse bodem. Met deze applicatie wordt het makkelijk gemaakt om geld cadeau te geven, bijvoorbeeld voor een verjaardag, zonder rekeningnummer.

Cheqi

Met regelmaat verschijnen er nieuwe apps in de Google Play Store. Een nieuwe app van Nederlandse bodem is de toepassing Cheqi. Voor wie is de applicatie eigenlijk bedoeld? Eigenlijk voor iedereen. Iedereen maakt geld over, maar niet altijd is het rekeningnummer bekend. In zo’n geval kan Cheqi van pas komen.

Met Cheqi kun je geld overmaken zonder rekeningnummer. Handig voor een verjaardag, jubileum, oppas of bijvoorbeeld een goed rapport. Je hoeft met deze applicatie niet te wachten op een betaalverzoeken, door een Cheqi te sturen.

De werking is eenvoudig. Na het installeren kies je in de Cheqi app het bedrag dat je wilt geven/betalen. Dit betaal je zelf vervolgens via iDeal. Het Cheqi kun je vervolgens delen met de ander via elke denkbare weg. Bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Telegram en ga zo maar door. De ontvanger kan vervolgens het Cheqi ophalen en krijgt het bedrag op zijn rekening. Hiervoor moet de ontvanger een ophaalcode van vier cijfers invoeren. Het bedrag moet tussen de 2,00 en 100,00 euro liggen.

De verzender moet voor de eerste keer zijn of haar identiteit bevestigen door 0,01 eurocent over te betalen via iDeal, een wettelijke verplichting. De applicatie is gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.