Shazam voor Android laat je nu muziek scannen zonder app te openen

Wil je direct weten welk nummer er nu op de radio is, dan kan de nieuwe update voor Shazam goed van pas komen. Voortaan hoef je niet meer de app te openen om het scannen te starten.

Snel Shazam starten

Er wordt een update uitgerold voor de Android-app van Shazam. Met deze nieuwe versie is het mogelijk om nog sneller de muziekherkennings-app te openen en zo te weten welk nummer er afgespeeld wordt.

Na de update kun je bij de instellingen instellen dat je Shazam wilt kunnen gebruiken vanuit de notificatiebalk. Vervolgens kun je met één druk op die melding direct beginnen met ‘Shazammen’. Wanneer Shazam een resultaat heeft gevonden, verschijnt de track direct bij de rest van je notificaties. Vanuit deze notificatie kun je direct het nummer bekijken, het resultaat delen of direct naar de songtekst gaan.

Je kunt de instelling vinden in de Shazam app door op het scherm van links naar rechts te vegen. Vervolgens tik je op het tandwiel, en zie je de optie ‘Shazamen vanuit meldingsbalk’.

De optie is te vinden na de update die je vanuit de Play Store kunt downloaden. Dit gebeurt gefaseerd, dus het kan even duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is.