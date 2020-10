Sony Xperia 5 II nu verkrijgbaar: krachtige smartphone met alles erop en eraan

Sony heeft haar nieuwste high-end smartphone uitgebracht in Nederland. Het gaat om de Sony Xperia 5 II. Het toestel is van alle gemakken voorzien en kan dus nu gekocht worden.

Sony Xperia 5 II in Nederland

Eindelijk is het zover, Sony’s nieuwe high-end smartphone is vanaf nu verkrijgbaar. De telefoon gaat door het leven onder de naam Sony Xperia 5 II en biedt een uitgebreide lijst aan mogelijkheden. Aan boord van de smartphone vinden we de snelle Snapdragon 865 processor, samen met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De 4000 mAh accu zit vol technologieën die ervoor moeten zorgen dat je de beste prestaties en een lang uithoudingsvermogen ermee haalt.

De Sony Xperia 5 II heeft een 6,1 inch OLED-scherm, ondersteuning voor het 5G-netwerk en biedt een geavanceerde triple-camera. Deze camera moet in staat zijn om in de verschillende omstandigheden de mooiste foto’s te maken. Verder krijgt het toestel later nog een update naar Android 11 en biedt het ook alle opties voor de muziek- en filmliefhebber.

De specificaties van de Sony Xperia 5 II hebben we voor je verzameld op de toestelpagina. Deze vind je via onderstaande button. De smartphone kost je 899,00 euro en kun je vanaf nu direct aanschaffen bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt, T-Mobile en Belsimpel. Tot 1 november krijg je een gratis Sony WH-XB900N hoofdtelefoon met drie maanden Tidal cadeau.