Sony Xperia 5 II nu beschikbaar voor pre-order: met cadeau

Sony presenteerde medio september haar nieuwste krachtpatser; de Sony Xperia 5 II. Deze smartphone kun je vanaf nu bestellen in Nederland. Daarbij kun je ook nog profiteren van een leuke aanbieding.

Xperia 5 II pre-order

Je kunt vanaf nu een nieuwe Sony Xperia aanschaffen. De in september aangekondigde Sony Xperia 5 II is vanaf nu te bestellen en dus kun je een pre-order plaatsen. De smartphone is een echte krachtpatser. Er is een Snapdragon 865 chipset, een 6,1 inch OLED-scherm en een geavanceerde triple-camera vol met mogelijkheden.

Sony levert de Xperia 5 II met 8GB aan werkgeheugen en een interne opslagruimte van 128GB. Uiteraard is Android 10 aanwezig en zit een update naar Android 11 in de pijplijn. De 4000 mAh accu zit vol met technologie die ervoor zorgt dat je de beste prestaties eruit haalt.

De Sony Xperia 5 II kan vanaf nu voorbesteld worden. Plaats je een pre-order voor 1 november, dan krijg je een gratis Sony WH-XB900N hoofdtelefoon met drie maanden Tidal. Je kunt het toestel bestellen bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt, Belsimpel.