Tele2 lanceert nieuwe 4GB bundel, 2 en 5GB verdwijnen

Klanten van Tele2 hebben vanaf nu de keuze uit een nieuwe databundel. Daarvoor in de plaats verdwijnen wel twee keuzes. Vanaf nu kun je kiezen uit een bundel met vier gigabyte aan internet.

Zo nu en dan gooien telecomproviders hun assortiment op de schop. De van oorsprong Zweedse provider Tele2 heeft dat nu ook gedaan en verandert wat aan het aanbod van databundels. Hiermee moeten we afscheid nemen van de 2GB en 5GB bundel die tot vandaag nog werden aangeboden.

Vanaf nu heb je keuze uit in totaal vijf internetbundels. Deze geven je 1, 7, 20 of onbeperkt GB. Nieuw is dat je vanaf vandaag ook kunt kiezen uit de 4GB bundel. Deze bundel kun je zowel in Nederland als in het buitenland (binnen de EU) gebruiken. De prijs van de 4GB bundel van Tele2 komt uit op €9,00 per maand. Desgewenst kun je deze uitbreiden met onbeperkt bellen, of met 200 minuten/SMS.

Alle abonnementen en prijzen van Tele2 kun je terugvinden op de website van de provider. Voor bestaande klanten verandert er niets zolang hun abonnement loopt. Bij het verlengen heb je ook keuze uit deze hierboven genoemde bundels.