Ben gaat alle 3G-abonnementen kosteloos omzetten naar 4G

Waar we al weer druk bezig zijn met het 5G-netwerk, bood Ben tot voor kort nog abonnementen met enkel 3G-toegang aan. Klanten met deze 3G-bundel worden vanaf nu gratis omgezet naar een aangepaste 4G-bundel, 4G Basis.

Ben 3G met 4G

Telecomprovider Ben heeft wijzigingen aangekondigd voor haar klanten. Gebruikers die bij het afsluiten van een abonnement hebben gekozen voor een internetbundel met 3G-snelheid, worden gratis omgezet naar een bundel met toegang tot 4G. Volgens de provider levert dit als voordeel op dat je kunt profiteren van stabieler internet. Het gaat om een 4G Basis-bundel welke een maximale snelheid levert van 14,4 Mbps download en een uploadsnelheid van 2 Mbps. Ook voor 4G maakt Ben gebruik van het netwerk van T-Mobile.

Om als klant de 4G Basis bundel te krijgen, dien je uiteraard wel te beschikken over een smartphone met 4G-ondersteuning. Soms is het daarbij nodig om de instellingen in de smartphone aan te passen, maar tegenwoordig zal dit bij de meeste toestellen niet meer nodig zijn. Mocht er op plaats van bestemming geen 4G dekking zijn, dan kun je gewoon 3G gebruiken.

Ben laat weten dat het alle klanten omzet, inclusief degenen die een Altijd’ 08 tariefplan hebben met onbeperkt internet. Wil je met 4G Basis gebruik maken van de snellere 4G of 4G Extra Snel bundel, dan kun je op een later moment niet terug naar de basisbundel. Daarbij vervalt voor de Altijd-klanten, de mogelijkheid tot onbeperkt internetten en geldt er een datalimiet.

Ben begint vanaf maandag 26 oktober met het aanpassen van de bundel naar 4G. Dit gebeurt gefaseerd. Later de week moet het voor iedere Ben klant omgezet zijn. Alle (sim-only) abonnementen van Ben zijn terug te vinden op de website van Ben, welke je hier kunt vinden.