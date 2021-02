Berichten en foto’s opgedoken van Moto G10, Moto G30 en E7 Power

Motorola lijkt binnenkort met een nieuwe aankondiging te komen. Over de nieuwe toestellen komen we nu de eerste details te weten. Het gaat om de Moto G10, G30 en E7 Power.

Moto G-serie wordt uitgebreid

Er gaan nieuwe geruchten rond over uitbreiding voor de Moto G-serie. Motorola zou binnenkort een aankondiging gepland hebben staan en daar zullen we naar verluidt drie nieuwe toestellen gaan zien. We zetten de details op een rijtje.

Moto G10

Allereerst is er de Moto G10 van Motorola. Dit toestel zal voorzien zijn van een gunstig prijskaartje. De specs zijn als volgt; een Snapdragon 460 chipset, 4GB RAM en 64GB/128GB opslagruimte. Verder is er een 6,5 inch HD+ beeldscherm en een quad-camera (48MP + 8MP groothoek + 2MP diepte + 2MP macro). Ook zal Motorola de Moto G10 uitrusten met een 5000 mAh accu, fysieke Google Assistent-knop, NFC en een prijs van 149,99 euro. De kleurkeuze is Pearl en Aurora Gray.

Moto G30

Er is ook nog een Moto G30 op komst. Deze smartphone zal een 6,5 inch 90Hz beeldscherm krijgen. Verder zien we er een Snapdragon 662 terug, net als 4/6GB werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte. De 5000 mAh accu kan met 20W sneller opgeladen worden en ook is er een 13MP front-camera. De quad-camera achterop zal bestaan uit een 64MP hoofdcamera, aangevuld met een 13MP groothoek, 2MP diepte en een 2MP macrolens. De kleuren waar je uit kunt kiezen zijn Phantom Black en Pastel Sky. Ook de Moto G30 krijgt een fysieke Google Assistent-knop en 3,5 millimeter aansluiting.

Moto E7 Power

Tot slot is er nog de Moto E7 Power. Dit toestel zal voorzien zijn van een 5000 mAh accu en een MediaTek Helio P22 chipset. De smartphonefabrikant zal het toestel uitrusten met 2/4GB aan RAM en 32/64GB opslagruimte. Je kunt kiezen uit de blauwe of rode kleur. Verder zien we een 5MP front-camera en 13MP + 2MP dual-camera achterop.

Meer details zijn helaas nog niet bekend. Die zullen we ongetwijfeld binnenkort te horen krijgen van Motorola. Als er meer informatie is, lees je dat natuurlijk terug op DroidApp.