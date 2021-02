Foto’s en specs van Moto G30 en Moto E7 Power duiken op

We komen meer te weten over twee smartphones van Motorola. De smartphonefabrikant lijkt binnenkort te komen met de Moto G30 en de Moto E7 Power. Over beide toestellen komen we nu meer te weten, en krijgen we ook meer te zien.

Moto G30 in het nieuws

Begin februari kwamen er al berichten binnen over de Moto G30 en de Moto E7 Power. Nu komen we nog meer te weten over de twee devices waar Motorola binnenkort mee lijkt te komen. De informatie hierover is afkomstig van Winfuture, een bron die doorgaans erg goed vroegtijdig op de hoogte is van nieuws uit de smartphonewereld.

Moto G30

De Moto G30 krijgt een 6,5 inch HD+ IPS-LCD display en een Snapdragon 662 chipset. Verder zien we twee geheugenconfiguraties; 4GB+64GB en 6GB+128GB. De smartphone biedt daarbij ook de mogelijkheid om dit uit te breiden met een microSD-geheugenkaart. Er is voorop een 8 megapixel camera, achterop een quad-camera. Deze vierdelige camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, 8MP groothoek en tweemaal een 2MP lens voor diepte en macro. Een eerder lek sprak over een 13MP front-camera en 13MP groothoeklens.

Motorola zal de G30 leveren met een 5000 mAh accu, vingerafdrukscanner aan de achterkant, 3,5 mm aansluiting, NFC, Android 11 en een USB-C poort. Een prijs is nog niet gedeeld.

Moto E7 Power

Een andere smartphone waar we opnieuw iets over horen is de Moto E7 Power. Dit toestel krijgt een 6,5 inch HD+ LCD-scherm met een 5MP front-camera in de notch. Daarbij wordt gesproken over een 13MP camera en 2MP macrolens. Motorola geeft het toestel de Helio G25 processor mee van MediaTek (in plaats van de Helio P22) en daarbij zien we 2GB+32GB of 4GB+64GB aan geheugenversies. De opslagruimte kan uitgebreid worden met een geheugenkaart. Verder is er een 5000 mAh accu, Android 10, 3,5 millimeter aansluiting en een prijs van rond de 150 euro.

Details over wanneer de smartphones aangekondigd worden zijn er helaas niet. Gezien de vele leaks lijkt het erop dat niet gek lang op zich kan laten wachten.