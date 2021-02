Motorola gaat samenwerken met Bullitt Group voor robuuste toestellen

Motorola en fabrikant Bullitt Group gaan samenwerken. Dat hebben de twee partijen samen bekend gemaakt. Dit betekent dat we binnenkort robuuste smartphones van Motorola zullen gaan zien, zo is de verwachting.

Robuuste smartphones van Motorola

Motorola en Bullitt Group hebben de handen ineengeslagen. De laatstgenoemde heeft al veel ervaring met het realiseren van rugged telefoons met een robuust design. De twee merken gaan nu samenwerken aan de ontwikkeling en verkoop van rugged mobiele telefoons voor het iconische merk Motorola, zo wordt in het persbericht letterlijk verteld. Aangezien Motorola die kennis (veel) minder in huis heeft, kunnen we er zeker van zijn dat op termijn één of meerdere robuuste smartphones van Motorola zullen verschijnen.

De eerder aangekondigde CAT S62 Pro

Bullitt Group is vooral bekend van robuuste smartphones van het merk CAT. Veel meer details zijn nog niet naar buiten gebracht. Later dit kwartaal zullen verdere details bekend gemaakt worden over de lancering van de producten. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte!

Moto G 5G Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend