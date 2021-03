Moto G100 renders verschenen: is eerder uitgebrachte Edge S

Eerder konden we al kennismaken met de Motorola Edge S. De smartphonefabrikant komt binnenkort met een grootse aankondiging voor uitbreiding van de G-serie, en nu komt daarover meer informatie beschikbaar. Er zijn namelijk renders verschenen van de Moto G100, en die doet verdacht veel denken aan de Moto Edge S.

Moto G100 renders verschenen

We krijgen een veel beter beeld van de Motorola die we binnenkort krijgen te zien. De fabrikant bracht eerder al een teaser naar buiten waarop we te zien kregen dat we een nieuwe smartphone uit de G-serie kunnen verwachten. Het lijkt steeds meer voor de hand te liggen dat dit de Moto G100 zal zijn, de smartphone waarover we eerder al wat berichten binnen zagen komen.

De Moto G100 komt op de markt met een 6,7 inch LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie, als we kijken naar de specificaties van de Motorola Edge S. Verder krijgt het toestel een quad-camera met een 64MP hoofdlens, 16MP groothoek, 2MP diepte en een ToF dieptesensor. Voorop zijn twee front-camera’s geplaatst en Motorola heeft ook nog ruimte gevonden voor een 3,5 millimeter aansluiting. De Moto G100 krijgt ondersteuning voor 5G dankzij de Snapdragon 870 chipset en ook is er een 5000 mAh accu met 20W snelladen.

Alle details zullen we binnenkort te horen krijgen, al ontbreekt nog een datum hiervoor. Zeker lijkt wel dat dit deze maand nog zal zijn. In een eerder verschenen teaser zagen we ook een alert-slider. Als er meer informatie is, houden we je natuurlijk op de hoogte.