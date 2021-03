Informatie over nog onbekende Moto G50 en Moto G100 uitgelekt

Motorola lijkt de smartphonereeks verder uit te breiden met twee modellen. De informatie hierover is nu uitgelekt. Hierbij wordt gesproken over de namen Moto G50 en Moto G100. Wat kunnen we verwachten?

Moto G50 en Moto G100

Twee nieuwe smartphones zijn onderweg in de G-serie van Motorola. We zagen eerder al de Moto G30 en G10. De naamvoering wordt er totaal niet duidelijker op, want er zijn ook nog andere modelreeksen. Nu meldt Duitse media het bestaan van de Moto G50 en Moto G100. We komen hierover gelijk ook meer te weten.

De Moto G50 ging eerder al rond onder codenaam Ibiza. De smartphone verschijnt met een HD+ scherm met 90Hz verversingssnelheid. Er zal een Snapdragon 480 processor zijn met 5G, 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Verder zien we een camera met 48MP hoofdlens en 2MP dieptelens. De front-camera telt 13 megapixel en er is een 5000 mAh accu.

Verder is er nog de Moto G100. Hierbij zien we een Snapdragon 870 processor, bijgestaan door 6,8 of 12GB werkgeheugen. De interne opslagruimte komt uit op 128GB/256GB. Motorola zal de Moto G100 voorzien van een Full-HD+ scherm met 90Hz verversingssnelheid. De camera telt 64MP + 16MP groothoek en 2MP diepte. Aan de voorkant komt een dual-camera met 16 en 8 megapixel. Volgens de Duitse bron toont de Moto G100 voor het grootste gedeelte overeenkomsten met de Moto G 5G Plus. Nieuw is echter de aanwezigheid van een fysieke Google Assistent-knop.

Een derde model waar nog niet de definitieve naam van bekend is, is de Motorola Hanoip, waarbij dit een codenaam is. Deze smartphone heeft een Snapdragon 675, 4/6GB RAM en 64/128GB opslagruimte. De hoofdcamera telt 108 megapixel, 16 megapixel groothoeklens met 2MP dieptelens. Er zal voorop een 32 megapixel camera aanwezig zijn.