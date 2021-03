Motorola geeft je flinke cashback op Moto G 5G: zo werkt het

Mocht je op zoek zijn naar een gunstig geprijsde smartphone met ondersteuning tot het 5G-netwerk, dan kan de actie van Motorola interessant zijn. Je krijgt extra voordeel op de Moto G 5G.

Moto G 5G cashback

Motorola is gestart met een nieuwe cashback-actie, waarmee je extra voordeel krijgt op de Moto G 5G. Deze smartphone biedt zoals de naam al aangeeft, ondersteuning tot het 5G-netwerk. Er is een 6,7 inch Full-HD+ beeldscherm, 16 megapixel front-camera en een fysieke Google Assistent-knop zodat je deze snel binnen handbereik hebt.

De Moto G 5G wordt vanuit de fabriek voorzien van een Snapdragon 750G octa-core processor, heeft 4GB RAM-geheugen en 64GB opslagruimte. Daarbij ontbreekt ook NFC, Bluetooth en vele andere connectiviteitsvormen niet en is er een triple-camera met 48MP hoofdlens. Vanuit de doos draait het toestel op Android 10. Over wanneer de update naar Android 11 komt is helaas niets bekend. Tot slot is er een flinke 5000 mAh accu met 20W snelladen.

Tot en met 21 maart kun je de Moto G 5G met 50 euro cashback kopen. Dit betekent dat je het toestel al voor minder dan 200 euro in huis hebt. De actie is alleen geldig bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel. Heb je het toestel gekocht, dan kun je vervolgens via dit formulier de cashback in orde maken.