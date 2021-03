Motorola deelt onbekend toestel in teaser: met alert-slider

Motorola heeft dit jaar al meerdere smartphones aangekondigd, en lijkt daar voorlopig nog niet klaar mee. We hebben nu een nieuwe teaser ontvangen van een nog onbekend model.

Motorola met mysterieus toestel

In onze inbox stond een mail klaar van Motorola. De fabrikant deelt niet veel tekst in de mail, maar wel een GIF’je van een nog niet aangekondigd toestel. Met de slogan ‘We told you’ zien we een strak vormgegeven smartphone met wat het lijkt vrij rechte randen te krijgen, met een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Motorola maakte eerder bekend dat in de bekende Moto G-serie binnenkort meer uitbreiding gepland staat, waaronder een high-end smartphone. Opvallend, omdat Motorola de G-serie eerder alleen voor mid-end devices gebruikte. Een ander opvallend feit is dat de Motorola, waarvan de naam nog onbekend is, ook over een alert-slider lijkt te beschikken. Hiermee kun je het toestel snel op stil, trillen of geluid zetten. We kennen dit al van OnePlus en ook Apple past deze prettige functie toe op de iPhone. Nu lijkt ook Motorola hier werk van te maken.

Duidelijk in de teaser wordt verder dat Motorola het toestel de Snapdragon 870 chipset meegeeft, een van de snellere chipsets van Qualcomm. Voor de rest heeft Motorola geen informatie voor ons, ware het niet dat de waarschijnlijke details wel al eerder uitgelekt zijn.

Begin maart schreven we over de Moto G100 en G50. Waarschijnlijk gaat het om de Moto G100 in deze video. Als dat het geval is krijgt het toestel een Full-HD+ scherm met 90Hz verversingssnelheid. Verder zien we dan een triple-camera met 64MP hoofdlens, bijgestaan door 16MP groothoek en 2MP dieptelens. De smartphone zou voorop een dual-camera krijgen.

In de mail staat dat ‘snel’ meer informatie gedeeld zal worden over de nieuwe smartphone. Natuurlijk houden we je bij DroidApp hiervan op de hoogte.