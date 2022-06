Moto G62 uitgelekt: foto’s en specificaties duiken op

Er is nieuws over de Moto G62, de nieuwe Moto G-serie smartphone van Motorola. De telefoon zal binnenkort aangekondigd worden.

Moto G62

De nieuwe Moto G62 zal binnenkort deel uitmaken van de Moto G-serie. De smartphonefabrikant kwam eerder al met verschillende andere modellen zoals de Moto G52, en daar zal de Moto G62 aan toegevoegd worden. De smartphone krijgt een Snapdragon 480+ smartphone met 5G, terwijl al een opvolger in de vorm van de 680 is.

De Moto G62 verschijnt met een 6,5 inch AMOLED Full-HD+ beeldscherm met 120Hz verversingssnelheid. Het toestel krijgt een 16MP front-camera en een triple-camera met 50MP hoofdcamera, 8MP groothoeklens en 2MP macrolens en een maximale videoresolutie van Full-HD+. Verder wordt een 5000 mAh accu verwacht met waarschijnlijk 30W opladen.

Volgens de collega’s van Winfuture krijgt het toestel een prijs van beneden de 300 euro. In de komende tijd komen we vermoedelijk meer te weten over de Moto G62.