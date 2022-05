Motorola bezig met Moto G42: renders opgedoken

Renders laten een nieuwe smartphone zien van Motorola. Het gaat om de Moto G42 die op termijn verwacht wordt. Begin dit jaar werd nog de Moto G41 voor de Nederlandse markt aangekondigd.

Moto G42 op renders

Motorola brengt met regelmaat een nieuwe smartphone uit. Waar enkele jaren geleden de Moto G-serie ieder jaar uitgebreid werd met één toestel, bestaat de serie nu uit een lijst toestellen. Daar zal ook geen verandering in komen, want het volgende Moto G-serie toestel staat in de startblokken. De fabrikant komt in het nieuws met de Moto G42, de vermoedelijke opvolger van de Moto G41. Dat model werd in januari aangekondigd voor de Nederlandse markt.

Specificaties van de nieuwe Moto G42 weten we nog niet. Alleen dat het een OLED-beeldscherm meekrijgt, iets wat de huidige Moto G41 ook heeft. Dat toestel verscheen in februari voor een bedrag van 299 euro. Het design heeft veel overeenkomsten met zijn voorganger. De Moto G42 verschijnt als 4G-toestel en krijgt in ieder geval dual-sim ondersteuning, NFC en Android 12. In de komende tijd horen we vermoedelijk meer over het toestel.