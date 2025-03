Samsung Galaxy S23-serie: beveiligingsupdate maart wordt uitgerold

Samsung bracht in de afgelopen week al een nieuwe update uit voor enkele Galaxy-modellen. Nu komt het merk ook met updates voor de Samsung Galaxy S23, de S23+ en de S23 Ultra. Het is de nieuwste patch van maart.

Maart-update voor Galaxy S23

Samsung komt met een update voor de Samsung Galaxy S23-serie. De drie modellen in deze reeks worden geüpdatet met de beveiligingsupdate van maart. Raymond en Jarno laten ons weten dat de update inmiddels gedownload kan worden op hun toestellen. Bovenop de patches van Google, zien we ook deze maand weer verbeteringen vanuit Samsung zelf.

In de afgelopen week werden verschillende modellen van Samsung al geüpdatet met de maart-patch. Zo kwam de update al voorbij voor de Galaxy S22- en S24-modellen. Nu is deze er dus voor de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Voor de Samsung Galaxy S23 FE zal de update op een later moment beschikbaar komen. Deze zit in een andere batch.

