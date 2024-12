Samsung: november-update voor Galaxy S22, S23, Z Fold 6 en Flip 6

Zes toestellen worden door Samsung voorzien van een nieuwe update. Het is een nieuwe beveiligingsupdate die geïnstalleerd kan worden voor de toestellen uit de Galaxy S22- en de Galaxy S23-serie. Ook de nieuwste foldables krijgen een update aangeboden.

Updates voor S22, S23 en foldables

De smartphones uit de Samsung Galaxy S22-serie en de Galaxy S23-serie krijgen vanaf nu een nieuwe update aangeboden. Gebruikers van de toestellen zien de beveiligingsupdate van november binnenkomen. De update liet even op zich wachten. Waar doorgaans de toestellen veel eerder de update aangeboden krijgen, was dat met deze update wel anders.

In totaal krijgen acht toestellen de update van november nu aangeboden. Dit zijn de Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23+ en de Galaxy S23 Ultra. De Galaxy S23 FE volgt in een ander batch. Daarbij is de november-update ook beschikbaar voor de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6. Met de update van november worden niet alleen de patches vanuit Google aangepakt, maar heeft Samsung ook eigen patches toegevoegd.

Je kunt de update vanaf nu downloaden voor de genoemde toestellen. Je krijgt een melding hiervan als deze klaarstaat voor je smartphone. Wil je daar niet op wachten, dan kun je via de instellingen handmatig controleren of de update beschikbaar is.

Bedankt voor de tips Jarno, Bert, Ruud, Frank en anderen!

