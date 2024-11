Android beveiligingsupdate november 2024 uitgebracht: brengt 46 patches

Een nieuwe beveiligingsupdate staat klaar voor Android. Voor Android wordt beveiligingsupdate november aangekondigd. Er staan weer een hoop verbeteringen klaar.

Android update van november

Iedereen maand brengt Google een nieuwe beveiligingsupdate uit voor Android. De op één na laatste security-patch voor het mobiele platform is nu officieel aangekondigd. Het is beveiligingsupdate november 2024. Deze update werd gisteren al uitgebracht voor de Samsung Galaxy S24-serie, waardoor Samsung er als de kippen bij was.

In totaal worden door Google 46 patches doorgevoerd in de update van november. Niet al deze patches zijn voor alle toestellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld de technische eigenschappen van een Android-apparaat. Denk aan de gebruikte processor en andere onderdelen in het toestel.

In de komende tijd zal de update voor verschillende toestellen uitgerold worden. Krijg je de update binnen, laat het ons dan zeker weten. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl. Onze dank is groot!