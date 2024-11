Samsung over beveiligingsupdate november 2024: brengt 13 eigen patches

Google kwam eerder deze week met de beveiligingsupdate van november. Deze update brengt verschillende verbeteringen voor het Android-systeem. Samsung heeft nu ook informatie gedeeld over de eigen update.

November-update bij Samsung

Samsung heeft meer informatie gegeven over de update die beschikbaar komt voor de verschillende devices. Het is de beveiligingsupdate van november. Deze is al beschikbaar voor de Samsung Galaxy S24-serie. Binnenkort zal de update voor meer devices beschikbaar komen.

De fabrikant voegt bovenop de patches van Google ook nog eigen patches toe. Deze pakken kwetsbaarheden en zwakke plekken aan in de software (en soms hardware) van Samsung. In totaal gaat het deze maand om 13 verbeteringen van Samsung zelf.

Als we kijken naar de changelog die Samsung deelt, dan zijn het vooral lichtere zwakke plekken die aangepakt worden. Onder andere in DeX wordt een patch doorgevoerd, net als in de Contacten-app en bij de instellingen van de smartphone. Omtrent Bluetooth worden ook enkele security-verbeteringen doorgevoerd.

In de komende weken zullen de nodige Samsung-modellen de update van november krijgen. Krijg je de update binnen, laat het ons dan weten met een mailtje. Stuur ons de informatie, samen met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

