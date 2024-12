Samsung Galaxy S23-, S22-serie, S23 FE, Z Flip 5 en Fold 5 krijgen december-patch

Samsung start de week met het verspreiden van updates voor een aantal Galaxy-smartphones. Twee foldables en zeven andere Galaxy-modellen worden bijgewerkt met de update van december. Dit is de nieuwste beveiligingsupdate die voor Android beschikbaar is.

Samsung Galaxy’s krijgen december-update

De Samsung Galaxy S24-serie werd onlangs al bijgewerkt met de beveiligingsupdate van december, net als de twee nieuwste foldables. Nu komen daar een reeks toestellen bij. Voor de Galaxy S23-serie, de S22-modellen, S23 FE, de Galaxy Z Flip 5 en ook de Galaxy Z Fold 5 staat vanaf nu beveiligingsupdate december klaar om te downloaden. Bovenop de patches van Google, zijn ook de patches van Samsung zelf doorgevoerd ter verbetering van de beveiliging.

Onder andere Raymond en Frank laten ons weten dat de update vanaf nu beschikbaar is voor hun toestel. Nog altijd is het niet de update met One UI 7, maar enkel de security-patch. Samsung zet in de changelog verder dat er ook stabiliteitsverbeteringen en bugfixes zijn doorgevoerd. Verder gaat het enkel om de nieuwe security-patch zonder grote nieuwe functies of veranderingen.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 544,00 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro