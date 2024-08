Samsung brengt augustus-update naar Galaxy S23 FE, A53 en Fold/Flip 5 en 4

Zes toestellen van Samsung worden door de fabrikant bijgewerkt met een nieuwe update. De augustus-update wordt klaargezet voor de modellen. Ook is er een extra update voor de Galaxy A53.

Updates bij Samsung

We krijgen nieuwe meldingen binnen van updates. Allereerst meldt Han zich met een update voor de Galaxy A53. De midranger van vorig jaar krijgt geen nieuwe beveiligingsupdate, maar wel een tussentijdse update. Samsung spreekt bij deze update over verbeteringen in de stabiliteit en betrouwbaarheid. Wat er precies wordt aangepast is onbekend.

Andere toestellen krijgen wel een nieuwe beveiligingsupdate aangereikt. Het gaat om beveiligingsupdate augustus. Dit is het geval bij de Samsung Galaxy S23 FE en vier foldables. Dit zijn de Galaxy Z Fold 4, Z Fold 5, Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Flip 5.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Je krijgt een melding als je de update kunt binnenhalen op je smartphone.

Samsung Galaxy S23 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 445,00 euro