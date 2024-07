Samsung rolt juli-update uit naar Galaxy S23, S21, Flip/Fold 5 en A55

Verschillende smartphones van Samsung worden vanaf nu geüpdatet met de nieuwste beveiligingsupdate voor Android. De fabrikant rolt de update van juli uit naar de Galaxy S23- en S21-serie, en ook de Galaxy A55 krijgt de nieuwe versie. Daarbij krijgen de foldables van de vorige generatie de nieuwe versie aangereikt.

Samsung rolt juli-update uit

Een grote groep Samsung-gebruikers kan vanaf nu de beveiligingsupdate van juli verwachten op zijn of haar smartphone. Het Koreaanse merk heeft de sluizen opengezet van de juli-update voor een hoop aantal modellen. In totaal krijgen negen toestellen deze update aangeboden.

We krijgen van verschillende lezers tips in de mailbox over het verschijnen van de security-patch van juli voor de diverse toestellen. Bovenop de patches van Google, heeft Samsung zelf ook nog verschillende zaken aan de update toegevoegd. Dit betekent dat met deze update je telefoon weer helemaal bij de tijd is met updates.

Onlangs verscheen de juli-update al voor meerdere toestellen, nu is het dus de beurt aan de volgende lichting. Dit melden Jarno, Frans en Dennis ons. We hebben de toestellen die de update vanaf nu binnenkrijgen voor je hieronder op een rij gezet.

