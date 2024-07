Samsung over beveiligingsupdate juli 2024: dicht zelf nog 33 zwakke plekken

Bovenop de patches van Google, worden met de beveiligingsupdate van juli ook nog een aantal zaken aangepakt door Samsung. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat Samsung zelf nog 33 patches bovenop de patches van Google heeft aangepakt.

Samsung: beveiligingsupdate juli

Google gaf afgelopen de week de beveiligingsupdate van juli vrij. Deze nieuwe security-patch wordt al uitgerold voor de Pixel-modellen, enkele Nokia’s en zal binnenkort ook naar andere smartphones verspreid worden. Samsung zal binnenkort ook de sluizen hiervoor openzetten. In een nieuw bulletin wordt duidelijk welke zaken Samsung zelf nog aanpakt met de beveiligingsupdate van juli.

Van de 33 patches die Samsung verspreidt, gaat het om twee kritieke lekken. Onder andere wordt een lek aangepakt in het communicatieprotocol. Verder heeft Samsung kwetsbaarheden gevonden in de beveiliging van de One UI skin en is ook een probleem met de Veilige Map in Knox aangepakt door de Zuid-Koreaanse fabrikant. Ook zijn enkele andere zaken in de interface onder handen genomen.

In de komende dagen en weken zal Samsung starten met het verspreiden van beveiligingsupdate juli voor verschillende modellen. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur je tip, samen met een screenshot naar redactie@droidapp.nl!

