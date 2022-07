Samsung Galaxy S22 te zien in kleur Bora Purple: dit is ‘m

Samsung heeft eerder dit jaar de Samsung Galaxy S22-serie aangekondigd. Het is tijd voor een nieuwe impuls voor het toestel, en dat doet Samsung in de vorm van een nieuwe kleur voor het toestel. Die krijgen we nu te zien.

Galaxy S22 in Bora Purple

Bora Purple, dat is de naam van de nieuwe kleur voor de Samsung Galaxy S22. Er ging eerder al nieuws rond over het nieuwe kleurtje voor de high-end smartphone, maar nu zien we ook daadwerkelijk beelden. Dit alles met dank aan Samsung Thailand die de beelden vroegtijdig online heeft gezet. Naar verluidt zouden alle drie de toestellen in de S22-serie in de kleur Bora Purple gegoten moeten worden. Dit betekent dat we ook de paarse kleur terug gaan zien bij de S22+ en de S22 Ultra.

Naar verluidt zou Samsung in de komende weken de nieuwe kleur aankondigen. Deze kleur omschrijft zich het beste als zacht paars, waarbij ook de cameramodule in deze kleur is gegoten. Deze is dus niet net als bij de S21-serie goud van kleur. Het is nog niet bekend of de nieuwe kleur van de S22 in ieder land beschikbaar komt.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 798,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 976,00 euro