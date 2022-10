Android Update Bulletin week 39: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe editie van het Android Update Bulletin staat voor je klaar. Een hoop toestellen van verschillende fabrikanten zijn in de afgelopen zeven dagen geüpdatet. DroidApp zet de updates van week 39 op een rijtje.

Android updates in week 39

Bij een nieuwe week blikken we terug op de afgelopen week. Updates werden er namelijk weer door verschillende fabrikanten flink verspreid. Welke updates zijn in week 39 allemaal uitgerold? Zoals je van ons gewend bent, zetten we dat op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 39 – 2022.

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden.

Motorola

Nokia

Nokia G20: beveiligingsupdate september

Nokia 5.4: beveiligingsupdate september

Samsung

