Android Update Bulletin week 38: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe zondag, een nieuw Android Update Bulletin. Het was weer een week vol met updates. De toestellen die in week 38 een update hebben mogen ontvangen, hebben we voor je op een rijtje gezet in deze editie van het overzicht.

Android updates in week 38

In de 38e week van 2022 zijn weer verschillende fabrikanten bezig geweest met het updaten van toestellen. Android-updates en beveiligingsupdates kwamen voorbij in de afgelopen zeven dagen. Welke toestellen deze week zijn uitgerold, zetten we voor je op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 38.

Motorola

Motorola Edge 20: beveiligingsupdate september

Nokia

OnePlus

OnePlus 10 Pro: Android 13

Samsung

Xiaomi

Xiaomi Mi 11 Lite: beveiligingsupdate september

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden.