Android Update Bulletin week 36: deze toestellen kregen updates

Updates zijn ook deze week weer uitgebracht voor de verschillende Android-apparaten. Zoals je van ons gewend bent zetten we in het Android Update Bulletin op een rijtje welke toestellen geüpdatet zijn. Welke updates zijn in week 36 verschenen?

Android updates in week 36

Wekelijks kun je bij DroidApp lezen welke smartphones, tablets en andere Android-apparaten bijgewerkt zijn met een update. Dat is ook deze week het geval. Het waren voornamelijk beveiligingsupdates die voor diverse updates verspreid werden. Voor eigenlijk alle toestellen zijn we nog steeds in afwachting van de update naar Android 13. DroidApp heeft eerder een uitgebreid Android 13 update overzicht gepubliceerd, waar je precies kunt zien welke toestellen, wanneer de update naar Android 13 kunnen verwachten.

Motorola

Nokia

Nokia G20: beveiligingsupdate augustus

Samsung

Ontbreekt er een toestel in het onderstaande lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht, of er een artikel aan kunnen wijden.