Samsung Galaxy Watch 3 en Active 2 krijgen nieuwe update Watch 5-functies

Twee smartwatches van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. Er is een update voor de Galaxy Watch 3 en de Watch Active 2, waarbij functies uit de Galaxy Watch 5 naar de oudere modellen komen.

Galaxy Watch 3 en Active 2 met Watch 5-functies

In Nederland wordt voor twee smartwatches van Samsung een nieuwe update uitgerold. De fabrikant heeft de updatemachine aangeslingerd voor de Galaxy Watch 3 en de Galaxy Watch Active 2. Het nieuws volgt nadat het merk eerder al heeft laten weten dat er verschillende functies van de Watch 5, naar de oudere modellen zou komen. Eerder werd de Galaxy Watch 4 al van nieuwe functies voorzien, nu zijn dus de Galaxy Watch 3 en Watch Active 2 aan de beurt.

Leestip: Galaxy Watch 5 review

Fijke laat ons weten dat haar Watch Active 2 de update heeft mogen ontvangen, een update met een grootte van bijna 52MB. Er zijn twee nieuwe wijzerplaten toegevoegd; een Pro analoog en de wijzerplaat met kleurverloop. Er is daarbij een bijgewerkte indicator met de dagelijkse activiteit en er is een opnamefunctie voor de slaapmodus, waarbij snurken gedetecteerd kan worden, in combinatie met je smartphone.

De update wordt vanaf nu uitgerold naar de twee smartwatches. Als je deze kunt binnenhalen, krijg je hiervan een melding. Overigens is er qua software niets veranderd verder; Tizen OS 5.5.0.2 blijft de versie die actief is voor de smartwatches.