Samsung Galaxy Watch 4: grote update naar One UI Watch 4.5 beschikbaar

Samsung rolt in Nederland en België een grote update uit voor de Samsung Galaxy Watch 4. De smartwatch die vorig jaar werd uitgebracht, krijgt de update naar One UI Watch 4.5, met daarbij een hoop verbeteringen en nieuwe functies.

One UI Watch 4.5 voor Galaxy Watch 4

De modellen uit de Samsung Galaxy Watch 4-serie worden bijgewerkt met een nieuwe update. De update naar One UI Watch 4.5 bevat een hoop verbeteringen en nieuwe functies. Vanaf nu wordt de update uitgerold in België en Nederland. Wat brengt de update voor de smartwatches?

De nieuwe update is circa 900MB groot en brengt One UI Watch 4.5. Hierbij zien we zoals gezegd verschillende verbeteringen. Allereerst is er de nieuwe Play Store vormgeving op de smartwatch. Deze moet hierbij prettiger te bedienen zijn. Er zijn zes nieuwe wijzerplaten, het is mogelijk om schermen van het startscherm in te stellen als favoriet, en hiermee als eerst getoond worden en de camera-controller is verbeterd. Hiermee schakel je direct op de smartwatch snel tussen het maken van een foto of het maken van een video.

De tekstinvoer via het toetsenbord is ook verbeterd met de One UI Watch 4.5 update. Gebruikers kunnen sneller tekst invoeren met gebaren of het QWERTY-toetsenbord, en ook zien we een nieuwe versie van het verkleinde toetsenbord. Samsung geeft de Galaxy Watch 4 met deze update ook een uitgebreidere alarm-functie met instelfuncties voor datum, alarmnaam en sluimeren, verbetert de connectie met dual-sim telefoons en komt met meer instellingen zoals het aanpassen van de tekstgrootte.

Je kunt vanaf nu de update binnenhalen op je Galaxy Watch 4.