Samsung Galaxy Watch 4 zorgt voor stijging populariteit smartwatch

De smartwatch van Samsung zorgt voor goede cijfers in de markt. Met de komst van de Samsung Galaxy Watch 4 is de populariteit van de smartwatch verder gegroeid.

Galaxy Watch 4 maakt smartwatch populair

We zijn inmiddels aangekomen bij de Samsung Galaxy Watch 5, nu komt er interessante informatie binnen over de Galaxy Watch 4. Deze smartwatch heeft namelijk de slimme horloges een stuk populairder gemaakt. Tussen het tweede kwartaal van 2021 en het tweede kwartaal van 2022 zag Samsung zelf het aandeel in het smartwatchaanbod stijgen van 7,4 procent naar 9,2 procent. Opvallend is dat Apple het aandeel zag dalen in dezelfde periode van 30,6 procent naar 29,3 procent. Dit blijkt uit cijfers van Counterpoint Research.

Wereldwijd is het aantal verscheepte smartwatches gestegen met 13 procent, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De Samsung Galaxy Watch 4-serie heeft hier absoluut aan bijgedragen, en volgens de cijfers vooral in Noord-Amerika is de populariteit van het segment gestegen met 347 procent. In India specifiek steeg het aandeel van 6 naar 22 procent. Vooral goedkopere alternatieven doen het daar goed.

Apple heeft volgens de cijfers het grootste marktaandeel met haar smartwatches. Daarna volgt Samsung, met Huawei op de derde plaats. Vorig jaar wist Huawei de tweede plaats nog te behalen.