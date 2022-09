Samsung heeft enorme Galaxy Z Flip 4-grijpmachine in Utrecht geplaatst

Samsung heeft een gigantische versie van de Samsung Galaxy Z Flip 4 in Utrecht geplaatst. Het dient als grijpmachine waarmee voorbijgangers aan de slag kunnen. Zij maken kans op verschillende prijzen.

Galaxy Z Flip 4 grijpmachine

Om de aandacht van mensen te trekken heeft Samsung in Utrecht ’s werelds grootste grijpmachine geplaatst. De aandacht wordt getrokken door de grijper zelf; dat is namelijk de nieuwste foldable smartphone van Samsung; de Samsung Galaxy Z Flip 4. Deze telefoon hebben we onlangs uitgebreid besproken in de Samsung Galaxy Z Flip 4 review.

Samsung noemt de grijpmachine ‘Flip & Grab’ en staat nog tot en met vandaag in de zogenaamde Event Space in Hoog Catharijne nabij Utrecht Centraal Station. De grijpmachine meet 8,5 meter lengte en breedte en 10 meter hoogte. Met de grijpmachine kun je een poging wagen om één van de ballen te pakken met verschillende cijfers hierop. Heb je het juiste nummer te pakken, dan ga je naar huis met een mooie prijs. Dit kan variëren van een tablet tot een smartwatch, de Buds of de Galaxy Z Flip 4 zelf.

De Z Flip 4 grijpmachine is alleen vandaag nog te bezoeken in Utrecht, van 10:00 uur tot 14:00 uur.