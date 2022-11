Samsung Galaxy A14 duikt op: informatie over specs en prijs

Samsung komt binnenkort met een nieuw toestel op de markt in de A-serie. De betaalbare reeks zal uitgebreid worden met de Samsung Galaxy A14. Over de smartphone komen we nu het één en ander te weten, zoals de prijs en de specificaties.

Samsung Galaxy A14

De Samsung Galaxy A14 zal in de komende tijd officieel aangekondigd worden. De smartphone gaat immers rond in het geruchtencircuit. De smartphonefabrikant zal het toestel plaatsen in het goedkopere low-end segment als opvolger van de Galaxy A13. Naar aanleiding van nieuwe informatie en geruchten, komen we vast wat details te weten over het nieuwe betaalbare toestel van het merk.

Naar verwachting krijgt de telefoon een Exynos 1330 chipset mee. Deze zal beschikken over twee kernen met een rekenkracht van 2.3 GHz, de andere zes cores draaien op een kloksnelheid van 2.0 GHz. Uit de informatie komt verder naar voren dat er een triple-camera verwacht wordt. Hierbij wordt gesproken over een 50MP hoofdcamera, welke bijgestaan wordt door een groothoeklens en een macrolens. Hierover ontbreekt nog meer informatie. De Galaxy A14 zou verder een 6,8 inch Full-HD+ LCD-scherm krijgen. Als de berichten kloppen krijgt de smartphone verder een 5000 mAh batterij. Natuurlijk draait de telefoon direct op Android 13.

We verwachten in de komende tijd meer informatie over de Samsung Galaxy A14. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte. Wel wordt er nog gerept over de prijs. Die gaat specifiek over de 5G-versie van het toestel, waarbij de prijs uit zou moeten komen op 230 euro. Het is niet bekend of Samsung ook een 4G-model uitbrengt van het toestel, al lijkt dat ons in dat segment best nog wel waarschijnlijk.