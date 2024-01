Samsung Galaxy A14: update naar Android 14 beschikbaar

Goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy A14. De betaalbare smartphone wordt voorzien van de update naar Android 14; een update die veel nieuwe functies, opties en verbeteringen met zich meebrengt.

Android 14 voor Galaxy A14

De Samsung Galaxy A14 is de volgende smartphone van Samsung die bijgewerkt wordt met de update naar Android 14. Dit is de nieuwste update die beschikbaar is. De update brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen. Waaronder de nieuwe One UI 6 skin van Samsung. Die brengt verschillende verbeteringen in de interface, waarbij bijvoorbeeld het Quick Panel met snelle instellingen onder handen is genomen, net als de personaliseringsmogelijkheden voor het vergrendelscherm.

De Android 14 update voor de Galaxy A14 wordt gecombineerd met de beveiligingsupdate van december. Hiermee is het toestel weer helemaal bij de tijd. De update wordt vanaf nu aangeboden. Wanneer je de update binnen kunt halen, krijg je hier een melding van op je smartphone.