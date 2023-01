Samsung Galaxy S21-serie: beveiligingsupdate januari wordt uitgerold

Dat de Galaxy S21-serie al even een opvolger heeft, worden de drie smartphones uit de serie niet vergeten met updates. De Samsung Galaxy S21-serie ontvangt vanaf nu de beveiligingsupdate van januari.

Januari-update voor Galaxy S21-serie

De Samsung Galaxy S21-serie is de eerste in de rij van toestellen dat de beveiligingsupdate van januari ontvangt. Beveiligingsupdate januari 2023 brengt tientallen fixes voor enkele kwetsbaarheden in het Android-systeem. De update werd deze week vrijgegeven voor de Pixel-toestellen. Samsung is er ook al dus mee bezig geweest en de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra zijn de eerste drie modellen die de update kunnen downloaden, zo krijgen we binnen in de mailbox. Samsung zal in de komende weken de update ook beschikbaar stellen voor vele andere toestellen.

Bovenop de patches van Google heeft Samsung zelf ook eigen patches toegevoegd aan de update. Dit betekent dat het toestel weer helemaal up-to-date is wat betreft de beveiliging. In Nederland en Belgiƫ is de update vanaf nu beschikbaar voor de S21-serie. Als je de update kunt downloaden voor je smartphone, dan krijg je hier een melding van op je smartphone. Voor de Galaxy S21 FE komt de update later beschikbaar, die zit in een andere batch voor updates.

