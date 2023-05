Samsung Galaxy Note 10-serie en A71 krijgen april-update

Drie toestellen van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe security-patch. De Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ en de Galaxy A71 worden allen bijgewerkt met de april-update.

April-updates voor Note 10 en A71

Samsung heeft in de afgelopen weken verschillende toestellen bijgewerkt met beveiligingsupdate april. De fabrikant is nu begonnen met het uitrollen van deze update voor nog eens drie toestellen. Kaïsha laat aan DroidApp weten dat haar Samsung Galaxy Note 10 deze patch heeft mogen ontvangen. De update is zo’n 260MB groot en pakt de beveiliging van het apparaat aan. De update, die ook voor de Galaxy Note 10+ beschikbaar is, brengt verder geen nieuwe features of dergelijke.

De Samsung Galaxy A71 wordt eveneens geüpdatet, zo melden verschillende lezers ons. Het toestel dat inmiddels zijn derde verjaardag heeft gevierd, wordt ook bijgewerkt met de april-update. Ook hier geen nieuwe functies of grote aanpassingen. Wel kan de update voor de security-patch altijd gepaard gaan met systeemverbeteringen en bugfixes.

De update wordt nu uitgerold voor de genoemde modellen. Kun je de update installeren, dan krijg je hier een melding van op je smartphone. Je kunt eventueel ook handmatig controleren of er een nieuwe update beschikbaar staat. Hiervoor ga je op je smartphone naar de instellingen > software-update.

