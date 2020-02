T-Mobile verwelkomt 83.000 nieuwe mobiele klanten

T-Mobile heeft nieuwe cijfers gedeeld over het aantal klanten dat het bedrijf inmiddels telt. In het afgelopen kwartaal kwamen er flink meer klanten bij.

83.000 nieuwe klanten voor T-Mobile

Over het vierde kwartaal van 2019 zag T-Mobile het aantal klanten wederom flink stijgen. Het aantal mobiele klanten steeg met 83.000. Inmiddels telt de roze gekleurde provider 5,61 miljoen mobiele gebruikers. 5,19 miljoen hebben een abonnement, de rest is prepaid-gebruiker.

Het aantal klanten voor de vaste diensten van T-Mobile steeg met 18.000 in Q4 2019. De teller van het aantal klanten dat internet, tv en/of bellen afneemt bij T-Mobile staat op 619.000. T-Mobile is de laatst tijd sowieso flink gegroeid. Dat komt niet alleen doordat het zelf meer klanten binnen wist te halen, ook de overname van Tele2 door T-Mobile zorgt voor een stijgende lijn in het aantal gebruikers.

Sinds enige tijd geeft T-Mobile klanten die zowel een vast als een mobiel abonnement nemen, extra korting, wat kan zorgen voor een interessant maandbedrag. Dit doet de provider met Uit & Thuis abonnementen.