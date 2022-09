Android Auto: nieuwe lay-out is vertraagd; krijgt drie schermen?

Het lijkt erop dat de nieuwe lay-out voor Android Auto later beschikbaar komt dan gedacht. Tegelijkertijd lijkt het nieuwe ontwerp voor iemand live te zijn, en biedt het verschillende verbeteringen op het gebied van personalisatie.

Android Auto krijgt nieuw design later

In feite zijn er twee nieuwtjes te melden over Android Auto, maar allebei gaan ze over de nieuwe interface. Tijdens Google I/O in mei dit jaar, wist Google te melden dat er een nieuwe interface voor de dienst aan zit te komen. Op Reddit is nu iemand geweest met een geroot Android-toestel, die met een omweg de nieuwe interface wel al heeft weten te forceren.

Allereerst is er de zogenaamde Coolwalk-interface, waarbij de beschikking zal worden geboden over een muziekwidget, voor diensten zoals Spotify. Op dit moment kan Android Auto slechts één enkel scherm beslaan, waarbij je de muziekspeler bijvoorbeeld kunt bedienen via een balk onderin beeld. Met de nieuwe vormgeving in Android Auto komt er een optie om het scherm te delen en twee apps open te hebben. Daarbij is er de muziekwidget, die niet alleen de muziekbediening geeft, maar ook informatie over de track geeft, samen met een albumhoes. De nieuwe widget kan bijvoorbeeld ook de Voor Jou-sectie tonen van Spotify, met bijvoorbeeld afspeellijsten en Shuffle Play.

Vertraging

Echter zal het enige tijd duren totdat iedereen de nieuwe interface van Android Auto kan gaan gebruiken. Google laat zich niet langer meer uit over wanneer de update verwacht kan worden, terwijl deze dus al in mei aangekondigd is. Aangezien dit dus al getoond is, en aangezien Android Auto een erg succesvol, veelgebruikt product is, zou je mogen verwachten dat Google hier wat meer een richtlijn in geeft, maar niets is minder waar. Met de nieuwe interface moet de dienst namelijk nog beter werken en slimmer zijn in wat het heeft te bieden. Daarnaast moet het zich beter aan kunnen passen aan meer schermformaten.

Het is dus onduidelijk wanneer de nieuwe interface van Android Auto wordt uitgerold. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.