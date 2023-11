Flitsmeister 11.0 aangekondigd: grootse update met nieuw design

Voor menig automobilist is Flitsmeister onmisbaar in het verkeer. De ontwikkelaars hebben gewerkt aan Flitsmeister 11.0, een grote, nieuwe update die vanaf nu gedownload kan worden voor Android en iOS.

Flitsmeister 11.0

De ontwikkelaars van Flitsmeister hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuwe update voor de belangrijkste verkeers-app van Nederland. Het Nederlandse bedrijf spreekt over de grootste update die ooit is uitgerold voor de flits- en file-app.

Zeven jaar geleden kreeg de applicatie voor het laatst een nieuw jasje, en nu is het design opnieuw onder handen genomen. Volgens Flitsmeister is tijdens de ontwikkeling van Flitsmeister 11.0 de nadruk gelegd op hoe automobilisten belangrijke informatie gemakkelijk en snel kunnen verwerken tijdens het rijden. Tevens belooft het bedrijf om in de toekomst meer handige functionaliteiten beschikbaar te stellen.

Wat is er nieuw in Flitsmeister 11.0? Allereerst dus de interface. De belangrijkste knoppen, voor het wisselen tussen de lijst- en kaartweergave, het starten van een route en het menu vind je direct onderin beeld. Daarnaast kun je met een opvallende knop direct flitsers en gevaarlijke situaties melden. Het bekende verkeers-tabblad is verplaatst naar het menu, waar je zowel de lijst als de kaart terug kunt vinden.

Flitsmeister belooft dat de waarschuwingen ook beter weergegeven worden in de nieuwe versie. Hierbij moeten automobilisten ook minder afgeleid worden. Verder heb je sneller toegang tot de navigatie-functie in Flitsmeister. Bij de weergave van een waarschuwing, zie je voortaan ook de navigatie=instructie. Parkeer je met Flitsmeister, dan zal je opvallen dat het betaald parkeren nog makkelijker werkt. Hiervoor worden nieuwe, duidelijkere knoppen gebruikt. De bekende groene smiley is ook in een nieuw jasje gestoken.

Downloaden

De update van Flitsmeister 11.0 wordt vanaf nu uitgerold via de bekende appwinkels. Je kunt hem voor Android downloaden via onderstaande button.