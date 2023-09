Flitsmeister brengt update uit met brandstofprijzen

Een nieuwe update wordt uitgerold voor Flitsmeister. Eén van de meest populaire apps van Nederland geeft gebruikers nu inzicht in de brandstofprijzen. Met de applicatie bespaar je dus niet alleen op je verkeersboetes, maar ook op je volle tank.

Brandstofprijzen in Flitsmeister app

Er is een nieuwe versie verschenen van Flitsmeister. In de applicatie vind je vanaf nu ook de brandstofprijzen terug. Eerder kon je hier al terecht bij andere apps, zoals we schreven in het artikel met goedkoop tanken apps, nu heb je daarvoor gewoon Flitsmeister. Goed om te weten is dat de functie alleen beschikbaar is voor Flitsmeister Pro-gebruikers, die de functie terug kunnen vinden in het menu aan de zijkant.

Met de weergave van de brandstofprijzen, kun je direct naar het gewenste tankstation navigeren. Voordat je de functie gebruikt, kun je aangeven welke brandstof je wilt tanken. Denk aan bijvoorbeeld Euro 95, premium benzine, diesel of LPG. Op basis van die informatie worden de tankprijzen bij de verschillende tankstations getoond op de kaart. De goedkopere tankstations zijn te herkennen aan een groene kleur, de duurdere aan de oranje- en rode kleur. Op de kaart zie je ook direct de prijzen.

Wanneer je een tankstation aantikt, krijg je nog meer informatie. Zo kun je ervoor kiezen om van andere brandstoffen de literprijs te bekijken. Verder zie je ook de services en zie je op die manier of er bijvoorbeeld een wasstraat of winkel aanwezig is. Ook de openingstijden worden getoond.

De functie voor Flitsmeister is vanaf nu beschikbaar voor de Pro-gebruikers.