Flitsmeister deelt statistieken over 2022: de populairste flitslocaties en meer

Flitsmeister blikt terug op het afgelopen jaar. De applicatie is nog altijd één van de populairste apps van Nederland. Wat niet heel vreemd is, het kan je namelijk zomaar wat geld besparen. De flits-app deelt nu statistieken over het jaar 2022.

Flitsmeister in 2022

In 2022 is er weer veel gebruik gemaakt van Flitsmeister. Zeker in vergelijking met het jaar 2021 zaten we weer vaker op de weg, maar stonden we zeker aan het eind van het jaar ook weer vaak in de file. De flits-app deelt niet alleen gegevens over hoeveel minuten we gemiddeld hebben doordeweeks, maar ook wat de plekken zijn in Nederland met de meeste kans op file. De populairste flitslocaties worden ook in kaart gebracht en we zien verder de hoeveelheid meldingen die er zijn gedaan door de Flitsmeister gebruikers in 2022.

De onderstaande gegevens zijn aangeleverd door Flitsmeister.