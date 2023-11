NASA+: nieuwe streamingsdienst neemt je de ruimte in

NASA heeft haar nieuwe streamingsdienst NASA+ gelanceerd, daarmee krijg je gratis toegang tot alle live evenementen die het Amerikaanse ruimteagentschap te bieden heeft en nog veel meer. Zo kom je alles te weten over de ruimte en de raketten van NASA.

NASA+ app

NASA+ is een nieuwe dienst waarmee iedereen die zich interesseert voor de ruimte en techniek zijn hart kan ophalen. Op het platform vind je namelijk een breed aanbod van wetenschap, entertainment en informatie over alles wat maar met de ruimtevaart, het heelal en raketten te maken heeft. Maar ook exclusieve interviews en orginele video series ga je op NASA Plus terugvinden..

Met de vernieuwde NASA applicatie voor Android (ook op iOS) vind je NASA+ gewoon terug. Het beste is dat je alles gratis kunt kijken zonder advertenties. Tik daarvoor gewoon op de ‘watch’ tab in de NASA app. Veeg je iets naar beneden in hetzelfde tabblad dan kan je ook kiezen uit verschillende thema’s zoals het Universum of de Aarde en het klimaat. Ook voor kinderen is er meer dan genoeg te ontdekken.

Om de dienst compleet te maken heeft NASA ook gewerkt om de applicatie verder aan te vullen met content. Zo vind je er naast series en live events ook informatie over wanneer je het internationale ruimtestation ISS kunt zien, wanneer de volgende lanceringen gepland staan en AR modellen van verschillende raketten en satellieten.