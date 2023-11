Sygic vernieuwt navigatie-app met nieuw design

Een grote update staat klaar voor navigatie-app Sygic. De applicatie van Slowaakse afkomst wordt voorzien van een nieuw design met de nieuwe versie. Tevens zijn er meerdere nieuwe functies toegevoegd.

Nieuwe update voor Sygic

De navigatie-app van Sygic wordt bijgewerkt met een grote update. De nieuwe versie van de applicatie krijgt een nieuw ontwerp, waarbij het design onder handen is genomen. Verder heeft Sygic naar eigen zeggen geluisterd naar de gebruikers, en daarop verbeteringen doorgevoerd in de functionaliteit met verschillende verbeteringen.

Sygic updatet als eerst de Android-app, later de iOS-app. De nieuwe versie brengt een betere indeling van alle informatie en gegevens. Deze moet zorgen voor een meer intuïtieve bediening en een betere leesbaarheid. Deze versie kent ook een nieuw, verbeterd menu met een modernere rijmodus en nieuwe elementen.

Dat zien we bijvoorbeeld terug in de weergave van afritten en rijstroken. Dat is zowel tijdens het navigeren als bij het nemen van een afrit veel duidelijker geworden, zodat je niet op het laatste moment verrast wordt. Bij het nemen van een afrit, zie je voortaan ook nog de kaart in het onderste gedeelte van het scherm.

In de nieuwe versie van Sygic is verder de positie van de zoekbalk aangepast. Om meer ruimte te laten aan de kaart zelf, is deze nu op te roepen via een knop op het scherm. Ook het menu met opties tijdens de reis is aangepast en moet prettiger te bedienen zijn.

De update voor Sygic kan vanaf nu gedownload worden uit de Google Play Store.